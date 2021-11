Haziran intenta evitar a Poyraz tras su primer beso, en el próximo capítulo de 'Ada Masali: el cuento de la isla'

Pero tener que trabajar codo con codo con él no será su mayor problema. Nada más regresar, su prima descubre que oculta algo y amenaza con decírselo a Poyraz. Acorralada, no le queda más remedio que mentir. ¡Y lo hace a lo grande! "Me he enamorado de Poyraz. Estuvimos bailando hasta muy tarde, luego me llevó a las ruinas a ver el amanecer y desde entonces no dejo de pensar en él. Se me ha ocurrido que si me acerco a él quizá logre que se enamore de mí".