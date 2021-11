Haziran huye tras la declaración de Poyraz, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "Solo fue por ti"

Desbordada por la situación, intenta convencerse de que lo que hay entre ellos no es amor. "Empiezo a pensar que estoy enamorada de Poyraz. Me gusta pero no tengo sentimientos tan profundos. Además, sería idiota si me enamorara de alguien que va a dejarme. He caído sobre él como una pesadilla, ¿cómo he podido hacerlo? Aliye ha despertado en el momento justo para que recupere el juicio. Me está matando pensar que Poyraz pueda descubrir la verdad".