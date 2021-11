Haziran y Poyraz tienen su encuentro más romántico, en el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla'

Tras su encontronazo con Haziran, Idil va a casa de Poyraz. "Cuando creo que por fin he encontrado una salida me choco con un muro. He vuelto a pedir la licencia pero es imposible que llegue a tiempo", le dice a la joven, que tiene sentimientos encontrados por lo que ha hecho y en la delicada situación que ha colocado a su amigo. Finalmente, Idil recapacitará y le hará una nueva petición a su padre. "Poyraz ha pedido otra licencia, ¿lo puedes acelerar? Quiero que Haziran se vaya pero no así. No dejes que Poyraz salga mal parado", dice la joven, que no tardará en adjudicarse el mérito de haber ayudado a Poyraz.

Tras escuchar a su madre, Haziran se sincerará por primera vez con ella. "¿Dónde estabas hace años? ¿Te acuerdas el día que me llevaste a un internado? Pensaba que no querías contigo. Me dejaste de lado, me olvidaste mientras llorabas al hombre que amabas pero también era mi padre. Sufrí mucho. Quería que lo entendieras por ti misma. Da igual. El pasado quedó atrás. Pensemos en el futuro. Tengo un trabajo que terminar y deudas que pagar. Lo haré. Vuelve a Estambul yo no me iré hasta que acabe ese trabajo", le dice a su madre, que no tarda en darse cuenta de que su hija ha cambiado. "No voy a perderte por culpa de esta maldita isla. Tienes esa extraña mirada, la isla ya empieza a apoderarse de ti. No me marcho, nos iremos juntas de aquí".