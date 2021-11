Haziran provoca a Poyraz pero él no reacciona, en el próximo capítulo: "No me ha dicho que no me vaya"

En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' seremos testigos de la despedida de los protagonistas. Una despedida en la que Haziran intentará provocar a Poyraz para que reaccione y haga realidad su deseo. "Estás en deuda conmigo pero no hay tiempo así que estarás en deuda para siempre. Mi nuevo trabajo es aburrido y no me gusta la gente con la que voy a trabajar pero necesito pagar la deuda lo antes posible y en el hotel no hago falta. Ya no hay nada ni nadie que impida que me vaya", le dice a su socio, que se despide fríamente de ella. "Llevabas pensando en marcharte desde que llegaste. Haziran, te deseo lo mejor", le dirá mientras le tiende la mano a su socia, que no tardará en demostrar sus verdaderos sentimientos a su amiga. "No me ha dicho que no me vaya", se lamentará.