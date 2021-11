Poyraz pide a Haziran que se vaya, en el próximo capítulo de 'Ada Masalı': "Acéptalo, así serás libre"

Después de su apuesta, la decisión de Poyraz de llevarla a una isla desierta hace enloquecer a Haziran. "No he conocido nunca a una persona tan déspota", le dice mientras intenta encontrar a alguien que la ayude a salir sana y salva de este inesperado viaje. "Cuando el mar está en calma pasan cosas malas. Háblame de algo para que olvide que estoy en el mar", le dice Poyraz, que consigue tranquilizarla y hacer que disfrute de un día inolvidable en la bahía.

Y ahí, bajo la luz de la luna comienza el acercamiento y las confesiones, una de ellas sobre la pulsera perdida. "Cuando perdí a mi padre me sentí perdida. Estuve meses sin salir de casa, Biricik quiso ayudarme y obligarme a salir de casa. Enfrente de casa habíaun puesto de bisutería y estaba esa pulsera con la H. La he tenido conmigo en todos los malos momentos. Me traía suerte y ya no la tengo", le dice poco antes de irse a dormir muy pegados.