Está claro que ambos están empezando a sentir algo más que amistad por el otro. Eso sí, los continuos rifirrafes en el hotel hacen muy evidente que son polos apuestos. Haziran va acostumbrándose lentamente al ritmo de vida y las costumbres de la isla, incluso empieza a no hacerle tanta gracia tener que abandonarla al final del verano. Solo hay una cosa que frena a la joven a tomar la decisión de quedarse: Poyraz no sabe que fue ella la que saboteó el préstamo que pidió para salvar la almazara. ¿Qué pasará cuando se entere? ¿Será capaz de perdonarla?

Por si no fuese poco con los obstáculos que existen dentro de la pareja, Idil no se lo va a poner nada fácil. La hija del alcalde lleva toda la vida enamorada de Poyraz y no va a dejar que una urbanita se lo arrebate. La joven está haciendo todo lo que puede para que el negocio del hotel fracase, aunque de momento los planes no les están saliendo como ella tenía previsto.