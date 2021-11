Poyraz sorprende a Haziran, en el próximo capítulo: "A tu lado siempre veo un milagro"

Nunca lo hubiera imaginado pero la isla y Poyraz la han cambiado. Haziran ya no es la misma que llegó a ese pequeño pueblo y su unión con su socio es cada vez más estrecha. Poco a poco se ha hecho un hueco en su vida. "Si yo estuviera en su lugar me gustaría saber que la vida sigue", le dice tiernamente junto a la cama de su abuela, a la que le hace una petición totalmente inesperada. "Tu nieto es muy terco. A lo mejor no es así contigo. Tú le conoces mejor que yo, ¿me hablarás de él cuando te despiertes?"

Por supuesto, la romántica noche en el vivero no tardará en llegar a oídos de Idil, que no podrá soportarlo y se marchará furiosa no sin antes escuchar las burlas de Hakan. "Ríndete Idil, Poyraz nunca te querrá. A mí también me hicieron daño pero lo superé. Tú también lo harás".