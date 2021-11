Lo peor que le podía ocurrir a Haziran ha ocurrido. Hakan la ha descubierto y aunque delante ella no ha querido desvelar su secreto se ha llevado a Poyraz para hablar a solas. ¿Qué le va a contar? En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' , aterrorizada con la posibilidad de que la verdad salga a la luz, Haziran enviará a su amiga a descubrir qué le está contando su socio. "Apareció de la nada como un fantasma. Ese hombre tan astuto es su mejor amigo. Cuéntame qué le dice y cómo reacciona Poyraz. A lo mejor no se lo dice porque si se lo dice revela su propia culpa. Si revela mi secreto revela el suyo", le dirá a su amiga, que desgraciadamente llega tarde a la cita. ¿Qué habrá pasado en la charla entre amigos?

Pero aun así parece la pareja necesita un empujoncito y convencida de que entre su prima y Poyraz hay algo, Nehir les tiende una para propiciar un encuentro entre ellos y que den un paso más pero provoca que la pareja tenga un nuevo desencuentro. Sin embargo, su jugada no sale tan mal como puede parecer. En medio de las ruinas, ella sufre un resbalón y cayendo en brazos de él. "No me vuelvas a meter en tus tonterías", le dice muy enfadado pero sin poder quitarle el ojo de encima. Y es justo tras este encontronazo cuando ella empieza a darse cuenta de que ha empezado a sentir algo.