Poyraz no puede disimular sus sentimientos por Haziran, en el próximo capítulo de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

La pareja ha iniciado su proyecto del hotel

Poyraz desmiente que esté con Haziran y ella se ofende

De lunes a viernes a las 18:15 horas, un nuevo capítulo de 'Amor a segunda vista'

Después de su beso y tras convertirse en la comidilla de toda la isla, Haziran y Poyraz siguen adelante con su proyecto. La tensión es máxima y en el próximo capítulo de 'Ada Masalı: el cuento de la isla' seremos testigos de un nuevo encontronazo entre ellos. "¿Tú también tienes un trauma y por eso te alejas de las personas?", le dirá la joven, que parece muy molesta por las palabras que le dedicó su socio en el centro de la plaza para aclarar que entre ellos no hay nada.

Sin embargo, ni siquiera ellos son capaces de creer esa gran mentira. Dicen que los polos opuestos se atraen y en su caso parece que además, cuanto más opuestos más se atraen. Las miradas y los gestos les delatan y en el siguiente episodio veremos como Poyraz no mira a su socia como mira al resto. Poyraz solo tiene ojos para ella.

Haziran, obsesionada con el beso

Un día después de besar a Poyraz y de asegurarle que no significó nada para ella, Haziran sigue obsesionada y está convencida de que no solo no lo ha olvidado sino que se pasa el día lanzándola indirectas para recordárselo. Sin embargo muy pronto su socio le bajará los humos y volverá a humillarla. "No te lanzo indirectas si quiero decir algo lo digo sin rodeos. No quiero meter el dedo en la llaga pero eres tú quien no se lo saca de la cabeza", le dice justo antes de confesarle que Nehir le había confesado su charla del día anterior.

Pero, ¿qué le ha dicho su prima a Poyraz? Preocupada por si le había dicho que estaba enamorada, se enfrentará a ella, que no ha hecho más que complicar todo un poco más. "Le dije que jugábamos a reto, atrevimiento o verdad y que como no me decías la verdad, te reté a besarle".

Menudo lío se está organizando en la isla con esto del beso de la pareja. Todos los vecinos lo comentan y al final a Poyraz no le queda más remedio que dar la cara y negar que estén juntos. "Haziran y yo solo estamos trabajando juntos, no hay nada entre nosotros", dice molestando visiblemente a su socia. "Y nunca lo habrá", matiza ella furiosa.

Idil intenta echar a Haziran de la isla

Con los rumores zanjados, Haziran y Poyraz siguen volcados en su nuevo negocio. Necesitan que esté todo listo lo antes posible puesto que la joven ya ha conseguido el primer evento para celebrar allí. Sin embargo, hay alguien en el pueblo que no se lo va a poner nada fácil.

Idil, la que sin duda va camino de convertirse en la villana de esta historia, le hace una visita para dejarle las cosas claras. "La gente de ciudad como tú se aburre pronto en una isla tan tranquila como esta. ¿Poyraz y tú vais a llevar un hotel? No servirá de nada porque no vienen muchos turistas y los que vienen se alojan en sitios baratos y se van en seguida. Todos los años llegan un puñado de emprendedores que quieren revitalizar esta isla. No lo consiguen y vuelven a casa. También están las que se enamoran de los isleños y se van con las manos vacías. También lo verás por ti mismo. Poyraz no es un hombre de relaciones esporádicas, es otra cosa que ya descubrirás", le dice a la recién llegada, que no piensa achantarse lo más mínimo ante ella. "No busco un amor de verano. Es más probable que caiga un rayo en medio de la isla a que pase algo entre Poyraz y yo", le dice a Idil que le pide a su amigo que anule el contrato de alquiler y la eche de la casa.

Pero con lo que no cuenta Idil es con la intervención de Poyraz. El dueño de la almazara impedirá que ocurra y le dejará las cosas claras a su amiga después de que ella le diga que sería mejor que evitase cualquier malentendido. "Es mi socia porque es muy inteligente y decidida", le dire a Idil, que se enfada aún más al descubrir que la recién llegada tiene algo que ella no podrá tender jamás.

No faltes a tu cita con Haziran y Poyraz

Apenas cuatro capítulos han bastado para que nos enamoremos de la historia de amor de Haziran y Poyraz. Y es que, aunque ellos lo nieguen, la chispa ya ha saltado. ¿Cómo se explica si no la reacción de Haziran cuando él se marcha de su casa en plena noche? Si quieres saber qué ocurre entre ellos no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 18:15 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS