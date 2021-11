Haziran y Poyraz tiene su primera e improvisada cita, en el próximo capítulo de 'Ada masalı'

Haziran y Poyraz siguen adelante con su proyecto

Idil sigue intentando, sin éxito, separarles

La relación entre Haziran y Poyraz se sigue estrechando. Pese a que ambos siguen ignorando lo que está pasando, en el próximo capítulo la pareja protagonista de 'Ada masalı: el cuento de la isla' tendrán su primera e improvisada cita. Después de que el dueño de la almazara pille a su socia buscando comida en el jardín de su casa y viendo el hambre que tiene, decidirá invitarla a su casa a cenar. Él preparará la cena y dejará sin habla a la recién llegada. ¿Qué pasará tras esta cena a la luz de la luna?

El proyecto de Haziran y Poyraz

Trabajar juntos no es fácil. "Creo que es mejor que dejemos de ser socios y volvamos al plan inicia. Yo dirijo el hotel y te doy tu parte de los beneficios", le dice Haziran a Poyraz, quien por supuesto no aceptará la oferta de su socia. Ante esta situación, a la joven no le queda más remedio que jugar su mejor baza. Dejar a su socio en manos de su amigo. ¿Logrará que le saque de quicio y renuncie? Desafortunadamente, las cosas no saldrán como ella espera. Poryraz aguanta estoicamente todas sus peticiones. El plan ha salido justamente al contrario. "No vuelvas a dejarme a sola con ese tío. Ha logrado que mi yo artista se desmorone".

Pero eso no será lo único que no salga como Haziran espera. Su socio y Sadik siguen buscando al responsable de filtrar el libro de cuentas. Preocupada, intenta averiguar qué ocurrirá si la verdad sale a la luz. "¿Qué vas a hacer cuando encuentres al culpable? Y si se arrepiente, ¿no le perdonarías? Seguro que si pudiera retroceder en el tiempo lo haría", le dice a su socio, que no parece dispuesto a perdonar. "Por su culpa es posible que tenga que vender la casa en la que se crio mi abuela, ¿lo perdonarías?"

La situación es delicada pero mientras la verdad sale (o no) a la luz, su relación sigue estrechándose. Unos picos y una pared que hay que derruir facilitará que ambos se desahoguen y provocará que ambos se sinceren. "Veo que le has cogido el gustillo. Eres más fuerte de lo que parece", le dice a la joven. "Esto es mucho mejor que irse de comprar".

Idil sigue haciendo de las suyas

Consciente de que no puede permitir que Haziran sigua al lado de Poyraz, Idil trata de convencerle para que deje el proyecto y le ofrece la posibilidad de que su padre le preste el dinero que necesita para el préstamo. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre Haziran que, pese a sus constantes desencuentros con sus socio, no es capaz de imaginar seguir adelante con este proyecto sin él. Y no tendrá que hacerlo. Para desesperación de Idil, su socio rechaza la oferta. "¿Te vas a quedar aquí conmigo? Pues tienes que acabar de preparar el jardín y la habitación de muestras y yo me pondré con las tablas para terminar el altar. Contigo saldrá todo mejor. Contigo como socio", le dice incapaz de ocultar su felicidad.

Hakan regresa a la isla

Mientras Haziran intenta sacar adelante su proyecto en tiempo récord. Hakan regresa a la isla para ejecutar su plan contra Poyraz, su mayor enemigo. ¿Qué ocurrió entre ellos en el pasado? El reencuentro entre ambos no tarda en producirse y pese al aparente odio que él le tiene, Poyraz no parece sentir lo mismo. "No olvido que estoy aquí gracias a ti. Si no hubieses llamado a tu antiguo profesor... Me he enterado de lo del préstamos, dime si hay algo que pueda hacer", dice Hakan ocultando su verdadera cara. A todos menos Idil. Ella es la responsable de que odie a Poyraz. "Me pasé porque quería tener algo contigo. Me alegro de que me rechazases porque si no estaría atrapado en la isla".

