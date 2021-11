Hakan, dispuesto a acabar con Haziran, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "Tengo que ocuparme de ella"

Haziran y Poyraz firman el crédito para el hotel

Hakan y Haziran llegan a un acuerdo para no revelar su secreto

A pesar de todo lo ocurrido en las últimas horas y de que su secreto está en peligro, Haziran y Poyraz siguen adelante y empiezan a trabajar en su primer gran evento en el hotel. Sin embargo, en el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla', Hakan pondrá en marcha su nuevo plan. Con la intención de no dejar cabos sueltos y no permitir a Haziran salirse con la suya, cambiará de idea respecto a la isla. "Tengo que quedarme una temporada. Hay personas que pueden interferir en nuestro proyecto y tengo que ocuparme de ellas", le dirá a su jefe justo antes de encontrarse con la tía de la joven y saber que es su sobrina.

Hakan no revela el secreto de Haziran

Tras una noche complicada y después de esquivar a Poyraz, Harizan habla con Hakan para intentar averiguar qué ocurrió entre los dos amigos. Las palabras del malvado de esta historia son inquietantes. "Olvídate de ir a Tokyo y Poyraz no te dejará vivir aquí. ¿Nunca has visto a Poyraz enfadado no? No sabes de lo que es capaz. Da mucho miedo. Te hace tanto daño que nunca te recuperas".

Sin embargo, por el momento su secreto está a salvo. Aunque desconoce sus intenciones, Haziran descubre que Hakan no ha contado nada, lo que provoca una inesperada reacción de la joven, que se echa en brazos de su socio.

El pacto de Hakan y Haziran

Pero aún no está a salvo. El miedo a que la verdad salga a la luz y que todo le estalle en la cara, hace que Haziran se la juegue. "No puedes contarle la verdad porque si lo haces sabrá también tu secreto. Si se revela lo que hiciste no podrás mirar a Poyraz ni a nadie más en la isla. Tienes mucho que perder", le dice a Hakan, que acepta por el momento el pacto de no agresión. "Tú no cuentas mi secreto y yo no cuento el tuyo. Si por tu culpa no consigo mi recompensa te aplastaré. Una mañana cuando te levantes quizá te encuentres con la cara de furia de Poyraz. Estate alerta", le dice a Haziran, que ignora que Idil está siendo testigo de la tensa conversación.

Sin embargo, algo ha cambiado. Lo más importante ahora no es que salga a la luz su secreto sino mantener a salvo a Poyraz. "No dejaré que le engañe para siempre. Yo misma se lo contaré a Poyraz", dice la joven, que se da cuenta de que no había elegido el mejor camino en su vida. "Yo era como Hakan. Uno no se da cuenta de lo que hace cuando vive en la ciudad centrado en su objetivo".

No faltes a tu cita con Haziran y Poyraz

Aunque ninguno de los dos se ha atrevido a dar el paso, entre Haziran y Poyraz ha saltado la chispa. Sin embargo, todavía es mucho lo que les separa. ¿Qué pasará entre ellos?¿Podrán superar todos los obstáculos que se interpongan en su camino?

