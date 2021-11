Poyraz secuestra a Haziran, en el próximo capítulo de 'Ada masalı: "Nos vamos a una isla desierta"

La chispa ha saltado. Los sentimientos de Poyraz y Haziran están a flor del piel pero ellos siguen intentando mantener las distancias y disimular. "No necesito que me protejas. ¿Tienes el síndrome del príncipe encantador? El príncipe encantador está alerta y cuando la princesa va a chocar con alguien la salva. La princesa empieza acostumbrase a él y baja la guardia", le dirá la joven en el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' .

A pesar de su desencuentro durante la fiesta, ver a Haziran llorando desconsolada hace que Poyraz vuelva a acercarse a ella y se interese por lo que ocurre. Emocionado al escuchar su historia, la abraza. "Me dijiste que necesitabas dinero y que se trataba de un asunto familiar. ¿Era por eso? Estamos en la misma situación. Tú tratas de salvar tu casa y yo también pero no estoy llorando. No tengas miedo. No estás sola. Siempre estaré a tu lado. Capearemos juntos el temporal", le dice mientras le acaricia la cara. "No tengo miedo cuando estás conmigo. Cierro los ojos y cuando los abro has hecho un milagro", responde ella, que está a punto de besarle hasta que Idil aparece y les interrumpe.