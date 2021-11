Alp Navruz interpreta a Poyraz en la nueva serie de Divinity 'Ada masalı: el cuento de la isla'

El actor ha confesado su pánico a las alturas y su introversión

Cada vez vamos conociendo mejor a Haziran y Poyraz, los protagonistas de 'Ada masalı: el cuento de la isla'. Apenas se acaban de conocer y ya saltan chispas entre ellos. Pero ¿qué hay de los actores que los interpretan? Poyraz es un hombre acostumbrado a la vida tranquila de la isla y la llegada de Haziran le ha desbaratado por completo. ¿Cómo es Alp Navruz detrás de las cámaras? Es el momento de conocer a fondo al actor turco, que ya pudimos ver en Divinity como Cenk en ‘No sueltes mi mano’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alp Navruz (@alpnavruz)

Le encanta la literatura y escribir sus propios poemas

Nació el 15 de enero de 1990 en Estambul. Aunque ya se familiarizó con el mundo de la actuación en el colegio, lo cierto es que en la universidad se decantó por su segunda gran pasión: escribir. Estudió Lengua y Literatura Turca en la Universidad de Yıldız. Y, de hecho, esta faceta del actor le ha ayudado mucho en sus interpretaciones a la hora de la dicción y de analizar los guiones. Aunque es un proyecto a largo plazo, le gustaría publicar algún día su propio libro. Si tuviese que quedarse con un solo libro, ‘¿Por qué viven los hombres?’ de León Tolstói sería el elegido.

Su mayor miedo, las alturas

En una entrevista para Kızlar Soruyor confesó que su mayor miedo siempre han sido las alturas: “Cuando estoy de vacaciones y veo gente hacer puénting o paracaidismo, yo también quiero hacerlo, pero no puedo”. Sin embargo, no es algo que le haya impedido hacer su trabajo: “No me ha afectado al trabajo hasta ahora aunque probablemente me afectará en el futuro. Pero si me piden hacer algún personaje al que le guste hacer cosas arriesgadas probablemente lo rechace”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alp Navruz (@alpnavruz)

Es introvertido, no le gusta mezclarse con la gente

Si hay algo que se presupone de un actor es que son personas atrevidas o lanzadas. Ese no es el caso de Alp, que lleva por bandera su introversión y el ser precavido. “Toda mi vida he preferido estar distante, mirar desde lejos. Prefiero quedarme en mi propio espacio seguro. La gente no suele entender el no querer mezclarse con la multitud, pero creo que es una elección y una forma de vida. La popularidad es la consecuencia de mi profesión, pero no me desvío de mi forma de ser”, confesaba hace poco en una entrevista para GQ Türkiye. Pero ¿afecta esto a su día a día en el set de rodaje? El actor lo tiene claro: “Ser calmado o introvertido no es una desventaja para mí. Al contrario, me hace ser más eficiente en el trabajo”.

También ha hablado sobre su precaución a la hora de tomar decisiones en su vida: “Mi lado precavido no evita que tome decisiones equivocadas. Al contrario, a veces el deseo de no tomar demasiados riesgos puede hacer que pierdas la oportunidad de vivir experiencias que no habías vivido antes, buenas o malas. Pero el ser precavido me hace tener más cuidado con mis decisiones, por eso he aprendido a no arrepentirme de las decisiones que tomo”.

Su experiencia grabando 'Ada masalı'

En la carrera profesional de Navruz han predominado los roles dramáticos con poco sitio para la comedia. No es el caso de Poyraz que, pese a ser un hombre serio, el entorno que le rodea está lleno de color y positivismo. Sobre dejar su casa en Estambul para irse a grabar a la costa de Izmir su opinión es clara: “Es una experiencia muy divertida y sincera para mí. Estar cerca del mar y lejos del caos de la ciudad es inspirador. Estamos contando una historia muy real y sincera a la audiencia”. Desde luego a nosotros ya nos ha ganado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alp Navruz (@alpnavruz)

'Ada masalı: el cuento de la isla', de lunes a viernes en Divinity

Poyraz y Haziran están tratando de sacar adelante un hotel boutique en primera línea de mar. Ya tienen a sus primeros clientes, una pareja que quiere organizar allí su boda. Pero en la isla conseguir todo lo necesario para ello no es tan fácil como en Estambul y Haziran poco a poco se va dando cuenta. Pero mientras el proyecto del hotel les da más de un dolor de cabeza, los socios se están conociendo mejor y los sentimientos están a flor de piel. ¿Qué pasará cuando Poyraz descubra la verdadera razón por la que Haziran llegó a la isla? ¿Será capaz de perdonarla? Para descubrirlo, tienes una cita con 'Ada masalı: el cuento de la isla'. De lunes a viernes a las 18:40 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS