Haziran se enfrenta a Idil, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "No soy la única que sufrirá"

Haziran le recordará a Idil que por su boicot Poyraz lo perderá todo

Idil y Hakan boicotean el hotel para que no consigan la licencia

La jugada de Idil ha salido a la perfección. Pese a todos sus esfuerzo, Haziran y Poyraz no ha conseguido la licencia para abrir el hotel. Sin embargo, la dueña no tarda en atar cabos y averiguar quién está detrás del boicot.

Tras la visita del inspector, recuerda haber visto a la hija del alcalde en una actitud muy sospechosa y con una caja en la mano. "Esta claro que ha sido ella. En la caja hay bichos como los del armario". ¿Podrá convencer a Poyraz de lo que ha hecho su amiga?

En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' seremos testigos del duro encontronazo de Haziran con Idil. "Se acabó ya estoy harta de tus sorpresitas. Por tu culpa no nos darán la licencia. Tú has soltado esos bichos en el hotel. Si se lo cuento a Poyraz no me creerá porque te tiene cariño y él cree que tú sientes lo mismo. ¿Así se lo demuestras? No soy la única que sufrirá. Poyraz no podrá pagar el préstamo, perderá sus tierras y la casa donde duerme su abuela enferma. ¿Tú eres consciente del daño que le has hecho?", le dice a la villana de esta historia, que intenta escaparse como puede. Sin embargo, ¿habrán hecho mella las palabras de Haziran en ella?

Por su parte, Poyraz se dirige al despacho del alcalde para intentar buscar una solución a lo ocurrido. "No hay ningún problema. O no lo había. Hemo realizado una meticulosa desinfección. Estaba según la normativa. No encuentro una explicación", le dice Poyraz que le aclara que no quiere que le den la licencia sino a que hagan otra inspección lo antes posible y así no posponer la inauguración. ¿Llegarán a tiempo?

La llegada de Zeynep complica todo en la isla

Zeynep está dispuesta a ponerlo todo patas arriba. Después del terrible encontronazo familiar, la madre de Haziran regresa a la casa familiar con la intención de pasar allí su estancia en la isla. "Esta también es la casa de mi madre", dice a su llegada a su sobrina, que se convierte en la auténtica víctima de esta complicada situación. "Ya malmetismte con mi padre en su día no voy a permitir que hagas lo mismo con ella. Yo voy a reclamar lo que es mío", dice Zeynep mientras la pobre Nehir intenta mediar entre ellas.

Poyraz y Haziran, cada vez más unidos

Mientras ellas siguen enzarzadas en su guerra, Poyraz trata de consolar a Haziran. Solos en el porche de la casa del dueño de la almazara comienzan a estrechar su relación. "Tú no te pareces a nadie que conozca, aunque no siempre es algo bueno ser diferente", le dice a la joven, que se sincera con su socio sobre la relación de su madre y su tía y sobre todas las mentiras que ha dicho para evitar que su madre descubriera la verdad. "Me gustaría que no hubieras mentido. Cuando alguien miente la mentira enrarece el ambiente y lo empeora todo. Incluso hiere el orgullo de la otra persona. A veces el orgullo no se cura jamás", le dice a la joven, que tras escucharle huye pensando en la cantidad de mentiras que le ha dicho en las últimas semanas.

Y todo se complica aún más. Después de que su amiga le metiera en la cabeza que Poyraz sentía algo por ella, acaba con sus esperanzas de un plumazo y le rompe el corazón a Haziran, que empieza a asumir algo que no es real. "Poyraz no siente nada especial por mí. No somos más que socios", le dice a su amiga.

La noticia supone un duro mazazo para Haziran, que tendrá un nuevo enfrentamiento con su socio, que volverá a mostrarle que es capaz de todo por ella y para que la inspección al hotel salga a la perfección. Sin embargo, los esfuerzos de la pareja no sirven de nada. Furiosa con la vuelta de Haziran, Idil prepara su venganza y planea poner bichos por la cocina del hotel para arruinarlo todo. Y contará con un inesperado aliado. Hakan se encargará de ejecutar su plan por ella. "No he podido soportar verte tan desesperado. ¿Crees que si no abre el hotel Haziran se irá verdad?", le dice el joven a su amiga.

No faltes a tu cita con Haziran y Poyraz

