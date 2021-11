Poyraz, el mayor apoyo de Haziran en el próximo capítulo: "Si quieres derribar un muro, derríbalo"

En un giro totalmente inesperado de los acontecimientos, Haziran se queda en la isla y y Poyraz y ella siguen adelante con el proyecto del hotel. Sin embargo, la inesperada aparición de la madre de la joven volverá a complicarlo todo. En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' seremos testigos del tenso encuentro entre madre e hija. "Me habéis mentido y os habéis reído en mi cara. Ahora mismo solo me avergüenzo", dirá Zeynep a su hija, que acabará huyendo de la casa de su tía entre lágrimas. No se irá sola. Poyraz la seguirá para convertirse en su mayor apoyo en este complicado momento. "Si quieres derribar un muro, derríbalo. Yo lo reharé".

Por suerte, el deseo de la joven ha acabado haciéndose realidad. Su marcha dejaba a Poyraz destrozado hasta que algo ha cambiado. Un regalo inesperado y una nota le hacen reflexionar. "Si te lo hubiera dicho cara a cara nos hubiéramos peleado. No quiero irme de malas pero eres un malhumorado y un gruñón. La norma más importante para dirigir un hotel es sonreír. Yo sonreiría por ti si estuviera allí. Ahora te quedas solo. No trates a tus clientes como me tratas a mí y no los asustes". Las palabras de Haziran y escuchar que Idil ha hecho lo imposible para que se marche hacen que Poyraz reaccione en el último momento.