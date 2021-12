Poyraz se acerca de nuevo a Haziran tras la agresión de Hakan, en el próximo capítulo de 'Ada masalı'

Pese a todo, ella no se rinde y sigue intentando demostrar a Poyraz que nunca quiso hacerle daño. "Tantas mentiras me hacían sentir mal por dentro. Ya pasó mi oportunidad. Aquí ya no puedo permitirme más mentiras", le dice justo antes de que Idil vuelva a intervenir para decirle a Poyraz que Haziran había encontrado al tercer socio del hotel. "Empiezo a confiar en ti y cuando empiezo a creerte me entero de otra cosa que me estabas ocultando. Siempre estás igual. ¿Cómo voy a confiar en ti Haziran?", le dice a su socia, que intenta convencerle de que ella no es responsable. "Nada de lo que hagas podrá arreglarlo. No eres especial, de hecho ni siquiera me importas".