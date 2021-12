Poyraz se enfrenta a todos, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "No se os ocurra decidir en mi nombre"

Poyraz descubre que Alper también le ha traicionado

La vida de Poyraz ha saltado por los aires. En apenas unos días, el empresario ha descubierto que algunas de las personas más importantes de su vida son unos traidores. Hakan ha arrasado con todo y en su desesperación ha delatado a otro de sus amigos. La única que se ha salvado por el momento es Idil. "Resulta que Hakan y Haziran no han sido los únicos en traicionarme. Alguien más sabía lo que hiciste y me lo ocultó. ¿O me equivoco Alper? Tú también puedes hacer un brindis, amigo. Para mí has muerto", le dice a su amigo, que en el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' intentará un acercamiento desesperado al dueño de la almazara.

Sin embargo, Poyraz no es de los que perdona fácilmente. "Me enteré un día antes de que ocurriera todo. Sé que no debería haberlo ocultado. Me daba miedo decírtelo porque se rompería la sociedad y el préstamo correría peligro", le dirá a su amigo, que dolido y más desconfiado que nunca, advertirá al resto de vecinos. "No se os ocurra tomar decisiones en mi nombre".

La conversación de Haziran y Poyraz

Aunque su historia de amor se ha arruinado por las mentiras, Haziran y Poyraz siguen buscándose. La pareja no puede evitar seguir unida y la joven se desahogará con él tras descubrir las intenciones de su madre. "A algunas personas olvidar les cuesta muy poco. Algunos no lo saben pero se quedarán solos. En realidad, yo no puedo olvidar a la gente fácilmente. Cualquier otra en mi lugar habría borrado a mi madre pero yo no lo he hecho. Mi madre se va a casar con el padre de Idil. Vamos a ser hermanas", dice Haziran, que sospecha que su madre no se casa por amor. "Te gusta el dinero y el poder, mi padre perdió a la mujer que quería por una mala racha. Te portaste muy mal. No pudiste convertirle en lo que querías y lo intentaste con tu hija pero también te decepcioné. Nadie me quiere en esta isla pero me odiarán cuando se enteren de lo que vas a hacer. No te cases", le suplica a su madre, que no cede ante su presión. Me niego a vivir en esta casa si vas a traer a una mujer que no es mi madre.

El plan de Hakan

Pese a todo lo ocurrido en los últimos días, Hakan no se rinde y sigue intentado arruinar a Poyraz y presenta su proyecto en el ayuntamiento. "El aumento de ingresos por turismo era una de tus promesas, es tu oportunidad", le dice al alcalde, que no se muestra receptivo a su propuesta. "La tierra que quieres es de Poyraz y no puedo hacerle eso. Espero que no tenga que venderlas pero si tiene que hacerlo ya analizaremos el proyecto. Pero que sepas que si tus jefes se hacen con esas tierras no quiero verte representándoles. ¿Cómo voy a confiar en un hombre que traiciona a sus amigos?", le dice a Hakan.

La situación sigue complicándose para Hakan, que tendrá un duro encontronazo con el que fuera su amigo. "¿No te dije que te marcharas de la isla? No quiero volver a verte. No vuelvas a poner un pie en la isla. Todo el mundo te apreciaba. ¿No hizo todo el mundo lo posible para que superaras esa pérdida? Mi abuela lo hizo todo por ti", le dice a su examigo, que por primera vez saca todo el odio y la ira que tiene acumulada. "Nadie me escuchaba. Siempre fui el pobre Hakan, el niño huérfano. Salí adelante como pude porque todos queríais que os estuviera agradecido. No queríais que triunfara. Cuando volví a la isla, intenté ayudarte pero siempre has sido muy orgulloso", le dice Hakan.

