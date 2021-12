Haziran acaba en brazos de Poyraz cuando intenta contarle la verdad, en el próximo capítulo de 'Ada masalı'

Haziran está entre la espada y la pared. Alper está dispuesto a contarle la verdad a Poyraz. De momento no lo ha hecho. Hakan ha logrado frenar a su amigo y el secreto de Haziran sigue a salvo pero, ¿por cuanto tiempo? "He perdido a Poyraz. No conseguí su amor y ahora no tendré ni su respeto", le dice a su amiga. Acorralada, Haziran toma una decisión. "No puedo seguir de este modo. Se lo tengo que contar yo misma a Poyraz. No quiero seguir viviendo con esta mentira. Quizá me perdone y pueda empezar de cero".