La traición de Haziran a Poyraz sale a la luz, en el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla'

Aliye advertirá a Haziran de que su relación con Poyraz es imposible

Haziran huirá y rechazará a Poyraz pese a sus sentimientos

Después de muchas semanas negando la realidad, Haziran ya no ha podido más y ha acabado reconociendo sus sentimientos. "Estoy enamorada de Poyraz", le ha dicho a su amiga justo antes de tener el encuentro que parecía definitivo con su socio. Nada más lejos de la realidad. Cuando la pareja estaba a punto de dar un paso, la abuela ha entrado en escena y ha provocado la huida de Haziran, que ha buscado una excusa para justificar su cambio. "Todo ha ocurrido tan rápido y se ha puesto tan serio que me ha entrado miedo. Esto no es para mí. No puedo quedarme en un solo sitio con una sola persona. Hemos aprendido a trabajar juntos y las cosas van bien en el hotel, no tenemos que crear vínculos sentimentales y estropearlo todo", le dice a Poyraz.

En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla', Haziran se mantendrá firme en su decisión y le hará una petición a Poyraz. "¿No podemos dejar las cosas como estaban? Podemos volver a ser dos profesionales que trabajan juntos como antes", le dirá Poyraz, que sin saber exactamente lo que ha ocurrido y sospechando que le está engañando, aceptará.

Pero ellos no serán los únicos que se vean afectados por lo que está ocurriendo, al ver la dura reacción de Alper, Biricik acabará confesando el secreto de Haziran y el motivo por el que se distancia de él. ¿Se lo contará a su amigo?

El acercamiento de Haziran y Poyraz y la intervención de la abuela

Pero, ¿qué ha ocurrido para que todo cambie en apenas unos minutos? Por primera vez desde que se conocieron, Haziran estaba segura de lo que debía y quería hacer. "Creo que me limitaré a dejarme llevar. Pronto nos habremos librado de los problemas y entonces hablaré con él, le diré todo lo que hice y que hice todo lo que pude para compensarle. Si me ama me perdonará", le decía a su amiga.

Y así, poco a poco, la pareja se acercaba más y más hasta que Poyraz le abría su corazón. "El nombre del barco es el nombre de mi madre. Tenía siete años, me besó y dijo que volvería. Se subió al ferri y se marchó. Y jamás volvió. Mi padre borró su nombre del barco una noche. Un año después, salió a navegar en una tormenta y naufragó", le contaba Poyraz. "Eres muy especial para mí".

Sin embargo, todo ha acabado abruptamente cuando la abuela de Poyraz ha intervenido. "Tu relación con Poyraz es imposible. Lo oí todo cuando hablaste junto a mi cama. Sé todos los problemas que le has causado a mi nieto y que has intentado enmendarlos. Te perdono pero, ¿te perdonará Poyraz? No lo hará. Te ha contado que su madre vino muchas veces, le suplicó que le perdonara y no lo hizo. No perdonó ni a su madre, ¿crees que te perdonará a ti? Nunca. Serás infeliz y él lo será también. No lo permitiré. Jamás", le dice a Haziran, que huye inmediatamente.

Las cosas se complican en el hotel

No ha podido soportarlo e Idil ha interrumpido el momento más esperado. "Estoy cansasda de juegos infantiles. Todo esto sobra. Menudo juego ridículo. Dejadme todos en paz. Este campamento me traía recuerdos de paz y felicidad y Haziran lo ha estropeado todo", dice la joven justo cuando estaban a punto de besarse.

Y tras la acampada la pareja tendrá que enfrentarse a un momento aún más complicado. El vídeo de la discusión del cliente con Poyraz se hace viral y los huéspedes empiezan a cancelar sus reservas. "Ni siquiera le levanté la mano. Puedo ser maleducado pero jamás he sido un hombre violento. Ganan lo mismo que el que robó mis hojas de balance. Estoy seguro de que es obra de esa empresa. No voy a poder pagar el préstamo y tendré que venderles el terreno", le dice a Haziran, que no tarda en darse cuenta de que Hakan es el responsable de todo lo que ha ocurrido.

Sin embargo, una llamada a Hakan no hace más que complicar las cosas. "Es el hombre al que amas. No te conviene presionarme. Tienes bastante más que perder que yo", le advierte a la joven, que se encuentra entre la espada y la pared.

Por suerte para ellos, no tardarán en dar con una pista que les lleve al misterioso hombre que les ha denunciado en las redes. Entre ambos socios le colocarán en una situación muy delicada y descubren que todo ha sido un montaje y logran que pida perdón en un vídeo a través de las redes.

El pasado de Zeynep y la familia de Poyraz

Y mientras Haziran y Poyraz buscan una solución a las malas críticas que están recibiendo, Zeynep y Aliye tendrán un duro enfrentamiento en el que los fantasmas del pasado volverán a aparecer. "Me he dado cuenta de que Poyraz parece interesado en Haziran. Que no cometa el mismo error que su madre. Échale una mano", le dice la madre de la joven a la anciana, que reaccionará airadamente. "Ladrona, no me hagas reabrir las viejas heridas. Vete y desaparece de mi vista".

¿Qué pasará a partir de ahora entre Haziran y Poyraz? ¿Será este el fin definitivo de la pareja? Todo está en el aire y cualquier cosa podría ocurrir.

