Hakan pone a Poyraz en una situación complicada, en el próximo capítulo: "Besa a una de las chicas"

La acampada no está saliendo según lo previsto. Idil no contaba con la aparición de Haziran y los celos se apoderarán de ella. En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla' , Hakan la provocará aún más con el juego de 'Atrevimiento o verdad'. Cuando le toca el turno a Poyraz, el amigo de la infancia del dueño de la almazara propondrá que bese a una de las chicas del grupo. La tensión es más que evidente. ¿Qué hará Poyraz? ¿Quién será la elegida?

El mal ambiente entre Idil y Haziran es más que evidente. La socia de Poyraz es su mayor enemiga y no ocultará sus sentimientos por ella ante nadie. Ni siquiera ante el dueño de la almazara. "No ha tenido la delicadeza de respetar nuestra tradición y no venir", le dice la hija del alcalde a su amigo, que es incapaz de ocultar su complicidad con su socia. "Ahora tengo un motivo para cambiar", le dice durante la acampada.