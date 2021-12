Hakan ayuda a Haziran, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "Alper, quizá no debemos contárselo a Poyraz"

A pesar del rechazo de Haziran, Poyraz tiene claro que le está ocultando algo y decide pasar al ataque. "¿Lo que has dicho antes lo decías en serio? ¿Tus sentimientos eran reales? Entonces, no hay nada entre nosotros y después de lo que va a pasar ahora, no sentirás nada, ¿no es así?", le dice justo antes de besarla. "Lo noté al besarme por primera vez y ahora estoy seguro. Estás enamorada de mí", le dice Poyraz, que tras el nuevo rechazo, se enfrenta a ella. "No te voy a preguntar la razón por la que me evitas, vendrás a contármelo. Prepárate para ver una versión diferente de mí mañana ". ¿Qué va a hacer?

A la mañana siguiente, Haziran se encuentra con el nuevo Poyraz, un joven amable y que se muestra especialmente simpático con las jóvenes clientes del hotel. Y todo ello frente a su socia, que intenta mantener la calma y no mostrar sus celos. "Te veo muy animado, como más sociable", le dice molesta Haziran, que se pará el resto del día espiando cada movimiento de su socio, especialmente cuando entabla amistad con una amiga suya de Turquía. "Deberías poner un poco de distancia, no queremos que se malinterprete nada", le dice a Poyraz, que zanja la conversación. "No tengo ninguna responsabilidad afectiva con nadie. Si me quisieras estaría siendo cruel pero me dejaste claro que no sentías nada por mí, no te tendría que afectar".