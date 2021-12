Poyraz ayuda a Haziran a superar la muerte de su padre, en el próximo capítulo: "Nunca te dejaré"

Olvidar el aniversario de la muerte de su padre ha destrozado a Haziran. Por primera vez en quince años no ha llorado su pérdida ni ha recordado los momentos vividos junto a él. "Odio el mar con todas mis fuerzas porque alejó a mi padre de mí. Al principio no quería decírtelo y preferiría no hacerlo porque no quiero recordarte lo que te pasó a ti. Recuerdo que me hablaste de tu padre, que se fue a navegar en su barco. Hemos pasado por lo mismo. A nuestros padres les ha pasado lo mismo", le dice a Poyraz, que la ha encontrado totalmente destrozada en la playa.

Consciente del delicado momento, Poyraz se ha sentado junto a ella y la ha escuchado. "Hoy hace quince años perdí a mi padre. Desapareció. Lo recordaba cada año, nunca se me había olvidado hasta hoy. Mi padre estaba muy apegado al mar. Amaba su barco y le encantaba salir a navegar. Éramos muy felices juntos pero entonces todo se fue al traste. Su negocio se hundió y las cosas se complicaron entre él y mi madre. Era algo que mi padre solíamos hacer. Navegar juntos. Ese día insistí y fuimos a navegar. Poco a poco se iba animando y me dijo que me haría el collar más bonito de la historia. Se metió en el mar y nunca volvió a salir. No lo volví a ver. Me quedé allí, en medio del mar. No había nadie. Nadie me oía. Estaba sola. Fui a buscarle, intenté encontrarle pero no pude. No estaba en ninguna parte. Ese día es hoy. Quince años viviendo sin mi padre", le dice a Poyraz totalmente desolada.