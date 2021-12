Haziran investiga el pasado amoroso de Poyraz, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "¿Con quién salía?

La llegada de Batu a la isla ha causado un auténtico terremoto. Poyraz ha decidido mantener las distancias de su nuevo con Haziran, a la que lanza continuos reproches. "Él fue tu gran amor, no hay más que decir. Lo que no sea trabajo no me interesa",le dice a su socio, que sigue empeñada en aclarar qué hay entre ella y el recién llegado. "¿De donde has sacado eso? No es verdad. Es un viejo amigo. Eso es todo. No sé que puede hacerte pensar lo contrario. Es como si nunca hubieras tenido una cita con alguien", le dice molesta.