Haziran, a punto de renunciar a Poyraz, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "No me perdonará"

Haziran no logra que Poyraz perdone su traición

Idil le pedirá ayuda a Haziran para parar la boda de sus padres

Aunque después de la agresión de Hakan, la relación entre Haziran y Poyraz ha mejorado, la traición de la joven los sigue separando. En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla', la joven se mostrará desesperada. "Creo que ocurre algo entre Poyraz y yo y no hace más que empeorarlo todo. No podemos ser profesionales ni tampoco dar el paso como pareja. No confía en mí y no hay manera de que me perdone. Entre los dos se ha levantado un muro y no soy capaz de derribarlo", le dirá a su mejor amiga.

Pero su relación con Poyraz no será el único quebradero de cabeza al que tenga que hacer frente la joven. La inminente boda de la su madre y el alcalde, provocará que Idil intente buscar su colaboración para impedir el enlace. "¿Tú y yo? Aunque se resolvieran todos los problemas del mundo colaborando contigo me lo pensaría. Mi madre acabará renunciando a tu padre, no te preocupes. Pero haré todo lo que esté en mi mano", le dirá a su mayor enemiga, que volverá a mostrar su disconformidad con esta boda. "Tampoco me muero por colaborar contigo pero me estremece pensar que puedo ser pariente tuya. No quiero dejarlo al azar, dispararé al juez de paz si hace falta".

La tensa relación de Haziran y Poyraz

Tras salir del hospital y pese a que los gestos de Poyraz dicen lo contrario, Haziran sabe que entre ellos todo es imposible. "Aunque un corazón roto perdone, el orgullo es incapaz de hacerlo. Su orgullo nunca me perdonará", dice Haziran, que muy pronto confirmará sus sospechas. "Nada ha cambiado entre nosotros. Si Hakan hubiera tomado de rehén a otra persona, la habría salvado igual", le dice Poyraz, que más tarde será mucho más contundente. "Mira lo que has destruido. Ves ese jarrón, no es posible arreglarlo. Pues mi confianza en ti ha quedado como él, destruida", le dice a su socia, que en ese momento todavía confiaba en que era posible la reconciliación. "No hay nada destruido. Si algo se rompió es el momento de arreglarlo. Hemos vuelto al punto de partida, dos desconocidos que tienen que trabajar juntos".

Pero ella no es la única que parece creer que no tiene ninguna posibilidad. Idil tampoco cree lo suyo con Poyraz sea posible. "Sigue pensando en ella. ¿Cómo puede seguir mirándola así? ¿Por qué no me mira a mí así?", le dice a la abuela de Poyraz, que intentará convencerla de que no tire la toalla. "No volverá a confiar en ella ni a ofrecerle su mano. Sé paciente", dice Aliye, que se enfrentará a tía de Haziran por intentar echarla de la isla. "Cada día que esa chica pasa aquí, mi Poyraz lo pasa mal. No importa si se arrepiente, el daño ya está hecho. Yo no perdono. O estás en su bando o estás en el mío".

