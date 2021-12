Batu llega a la isla para arruinar la vida de Haziran, en el próximo capítulo de 'Ada masalı': "Vengo a destruir todo"

Desde que llegó a la isla lo tenía claro. La relación de su hija y Poyraz era imposible. Y dispuesta arruinarlo todo ha aprovechado su boda para poner en marcha su plan . En mitad de la celebración ha aparecido Batu, que no tardado ni un minuto en hacer saltar todo por los aires. "Te echaba mucho de menos", le ha dicho antes de abrazarla en presencia de Poyraz, que se queda totalmente bloqueado por lo que está presenciando.

En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla', Idil no tardará en percatarse de lo que sucede y aprovechará la oportunidad que le ha brindado el nuevo villano de esta historia. "Una pareja enamorada en una isla tranquila. ¿Qué podría ser más hermoso que eso? Así es la vida, me temo. Está Poyraz, un viento del noreste, y luego yo, una tormenta que viene a perturbar y destruir todo. El mejor amigo es el peor enemigo. Hola, me llamo Batu. Soy tu mejor amigo y tu peor enemigo", se dirá a sí mismo mientras contempla la escena y ve como Haziran está absolutamente desencajada.