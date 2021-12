Haziran pide otra oportunidad a Poyraz, en el próximo capítulo: "Deja que lo vivido tome una nueva forma"

Aunque Poyraz le había dejado claro que no podría volver a confiar en ella y pese a que ha estado a punto de tirar la toalla, Haziran vuelve a luchar por lograr su perdón. En el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla', la joven le entregará un regalo muy especial con el que hacerle reflexionar sobre su historia y su futuro. "Con esto pretendo enseñarte una lección. En Japón reparaban objetos rotos con oro y plata. No para devolverle sus apariencia, así protegían la historia del momento en que se rompieron", le dirá al entregarle el jarrón que Poyraz rompió. "Este jarrón protege el error que cometí hace tiempo contigo y la ira que sientes hacia mí. No te digo que olvides lo que hemos vivido, solo te digo que dejes que tome una nueva forma", le dirá a su socio. ¿Qué hará Poyraz?