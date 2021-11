Los nuevos capítulos de 'Ada Masalı: el cuento de la isla', de lunes a viernes a las 18:15 horas

Lo primero que nos ha sorprendido nada más empezar es que la historia no tendrá lugar en Estambul. La ciudad que acoge la mayoría de rodajes de las series turcas no será testigo de la historia de Poyraz y Haziran y eso nos hará disfrutar de paisajes muy distintos a los que estamos acostumbrados.

Además, Haziran es una mujer independiente, segura de sí misma y con sus metas muy claras. No va buscando a un hombre con el que pasar el resto de su vida (aunque el destino tenga otros planes para ella) y su mayor sueño es cumplir su meta a nivel laboral: conseguir un puesto de trabajo en Tokio.

En la isla nada es lo que parece y estamos seguros de que te llevarás más de una sorpresa a lo largo de la serie. Has podido ver en los avances exclusivos que Haziran tiene pánico al mar. Y no es un miedo irracional. Algo hizo que la joven no haya vuelto a bañarse desde hace años y en los próximos capítulos descubriremos qué es.