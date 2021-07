Universal Studios y paseo por Hogsmeade: las vacaciones de cine de Özge Gürel y Serkan Çayoğlu

Y es que en este viaje hemos podido ver el lado friki de ambos, que han disfrutado como niños de cada rincón del parque. Özge compartía con especial ilusión su visita a la recreación en tamaño real de la escuela Hogwarts y del pueblo donde se encuentra, Hogsmeade. Allí, bromeaba con comprar una escoba: "No la vamos a comprar porque iría con ella por toda la casa"

Ambos han demostrado que siguen teniendo la misma complicidad después de casi seis años de relación. Aunque nunca han confirmado cuándo comenzaron a salir, lo cierto es que en el set de 'Amar es primavera' surgió la química entre ellos . Y durante este tiempo no han sido pocas las veces que se ha rumoreado sobre una posible boda , pero ellos nunca han hablado sobre ello y afirman que están bien así. Por ahora solo piensan en recuperar el tiempo perdido, ya que el trabajo les ha obligado a separarse durante algunos meses.

Y es que la nueva serie en la que Serkan ha estado inmerso estos meses tiene lugar en Chipre y cuenta una historia basada en hechos reales que enfrentó a los turcos y a los griegos que vivían en la zona a mediados del siglo XX. Esta es la razón por la que últimamente lucía un estilo no tan moderno como al que nos tiene acostumbrados. Los seguidores de la pareja se sorprendieron cuando vieron al actor con un espeso bigote y con la barba completamente afeitada .

La actriz, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en redes sociales, no solo ha cosechado un gran éxito en su país y en España, sino que en Italia también se ha convertido en un ídolo gracias a ‘Amar es primavera’ . Un éxito que se consolidó con la llegada al país del fenómeno de ‘Dolunay’ .

