Fatih se mete en un lío con su suegro, en el próximo capítulo: "Ya sabes la bronca que te espera"

Después de su error, Meryem disimula ante su hija, que, sin saberlo, la herirá profundamente. "Al criarme sin una madre no tengo un modelo al que imitar pero aprendo cometiendo errores. He leído que los niños que se crían sin sus madres acaban siendo buenos padres porque al crecer sin el calor de una madre acaban siendo más cariñosos y comprensivos con sus hijos", le dice a la señora Meryem, que confiará ciegamente en ella y le ofrecerá un importante puesto en la empresa. ¡Y no defrauda! Zeynep sorprende a todo el comité de directivos con una gran propuesta.