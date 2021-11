Meryem gana a Sevket, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista': "Zeynep me aprecia"

En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' descubriremos el motivo por el que ha rechazado la invitación. "Se lo prometí a Sevket, le dije que no le molestaría. Y su hermana podría reconocerme. No quiero entrar en conflicto". Sin embargo, no asistir a la circuncisión de su nieto no supondrá ningún problema. Meryem está feliz. "Estoy intentando acercarme más a mi hija. Me ha invitado, eso significa que me aprecia".