Zeynep y Fadik destapan el engaño de Irem, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

Fatih está acorralado y decidido a evitarle un sufrimiento mayor a su novia, se alía con Sevket. Y es así como acaba llevándose a la señora Meryem, a la que confiesa que conoce su verdadera identidad. "Sé que es la madre de Zeynep. No quiero que lo pase mal. Sabe vivir sin una madre. Tiene una madre pero ya cicatrizó. Si abre esa herida le hará mucho daño y también a mí. No quiero que Zeynep sufra lo más mínimo con todo esto", le dice a Meryem, que le deja las cosas claras. "No me gustaría complicarle la vida a Zeynep pero nadie puede pedirme que me aleje de mi hija. No sé qué le habrá contado Sevket pero a veces hay motivos que justifican ciertas consecuencias. No hay ninguna madre que abandone a su hija sin una razón de peso. Ahora entiendo su verdadero objetivo habría venido igual. Solo hay una persona a la que no puede doblegar. Es yerno de Sevket pero también es yerno de Meryem la oscura".