Fatih y Zeynep empiezan de cero con nuevas reglas, en el próximo capítulo: "La libertad no nos ha funcionado"

Zeynep encuentra a Fatih e Irem juntos

Sevket y Meryem llegan a un acuerdo sobre Zeynep

Las aguas han vuelto a su cauce y pese a los intentos de Irem por alejar a Zeynep de Fatih no lo ha conseguido. Tras unos momentos complicados y llenos de dudas, la pareja sigue unida. Sin embargo, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' seremos testigos de cómo todo ha cambiado y aunque han empezado de cero ha establecido unas nuevas normas que podrían suponer un problema. "No me has llamado, ¿no habíamos quedado en que no los contaríamos todo? Lo de la libertad no nos ha funcionado así que las cosas van a ser así", le dirá Fatih a su novia. ¿Soportarán este control?

Por su parte, después de lo ocurrido, Irem y Mukaddes están confusas y enfadadas por el fallo de su plan y tomarán una decisión sorprendente y que puede cambiar el futuro de la pareja. ¡Por fin dejarán de boicotearles! "Esa mujer no pierde de vista su objetivo. No quiere a mi hijo, quiere su dinero. De momento será mejor que no hagamos planes. El asunto del collar me preocupa, podría darnos problemas. Será mejor que seamos discretas", le dirá a Irem. ¿Lograrán con esto unir definitivamente a Zeynep y Fatih.

Zeynep cae en la trampa de Irem

Irem y Mukaddes han estado a punto de conseguirlo. Después de semanas buscando la forma de separar a la pareja, esta vez casi se salen con la suya. Su plan perfectamente urdido (con colgante incluido) y la inesperada ayuda del Patrón Sevket (sus secretos con Fatih le hacían temer lo peor a la joven) ha llevado a Zeynep a dudar de su novio. Desesperada al creer que tenía una aventura con Irem ha seguido a ambos y los ha encontrado abrazados dentro del coche. ¡El lío está servido!

Y es que con sus antecedentes con Ertan, Zeynep ha huido. Sin embargo, no puede huir de sus sentimientos y acaba escuchando las explicaciones. "No creo que vaya a seguir vivo después de esto y todo gracias a tu padre. Todo ha sido culpa suya", le dice Fatih. ¡Qué menos mal que contará con la ayuda de su suegro porque eso de culpar al patrón no suena a priori muy creíble! Por suerte, si 'Profundo Sevket' avala su versión, ¿por qué dudar? ¿Quién se atrevería a dudar de él? Zeynep desde luego no. "Tenía un plan con tu marido. Estaba organizando una cosa, la ceremonia de circuncisión de mi nieto y tu marido me ayuda porque si te lo hubiéramos dicho habrías empezado a poner excusas", le dice a Zeynep, que cede ante esta inesperada confesión aunque le pide a su marido algo más. "Todavía no has sido absuelto. Queda ese collar y el hecho de que te he visto abrazo a ella", le dice a Fatih, que insiste en que todo ha sido una trampa.

La conversación de Sevket y Meryem

Después ve años separados y tras conocer las intenciones de Meryem de acercarse de nuevo a su hija, el patrón Sevket la secuestra para poner las cartas sobre la mesa. Sin embargo, será ella quien lleve la voz cantante. La madre de Zeynep ha regresado con la intención de contarle la verdad sobre lo ocurrido. "No fue por mi mala cabeza ni por amor. Has sido el único hombre que he amado en la vida. Luego tuvimos una hija. Me decía a mí misma, ¿qué más se puede pedir? Lo tenía todo pero él no me permitió ni un solo día poder verte. Sabrás la verdad cuando leas su carta. La escribió él", le dice a su ex, que no cree nada de lo que dice. Sevket la odia y no tiene intención de permitir que se acerque. "me traicionaste, abandonaste a tu hija. Eres una mujer sin escrúpulos que un día decidió abandonar a su marido. Le harás daño y no pienso permitirlo. Tendrás que matarme para poder acercarte a ella".

Pero Meryem no está dispuesta a darse por vencida. Veintiséis años sin ver a su hija son demasiado y hará lo que sea para estar cerca de ella. Ante esta determinación, a Sevket no le quedará más remedio que ceder y llegar a un acuerdo con ella. "No le diré que soy su madre y no me impedirá que esté cerca de ella. Tendrá que ser suficiente. Si le digo a Zeynep que soy su madre, las cosas se complicarán. No me importa que me vea como su madre, lo que importa es que me quiera", le dice Meryem a su hombre de confianza.

Y el acercamiento no tardará en producirse. Tras convencer a la abuela, Zeynep se presenta en el despacho de la señora Meryem para aceptar su oferta de trabajo y lo que descubre allí le deja sin palabras. Las intenciones de la empresaria van mucho más allá. "Tengo la esperanza de que podamos fundar una empresa para que podamos vender los productos. Podemos ser socias, tú eres una mujer fuerte y yo necesito a mi lado gente como tú". ¿Descubrirá Zeynep la verdad?

Fehmi acepta a Orhan

Y otra relación que cambiará para siempre será la de Selin y Orhan. Después de ser pillados por Fehmi en una de sus citas, Selin se escapa de casa para evitar el castigo de su padre. Por supuesto, acude a buscar a Orhan, que sin saber que sus palabras cambiarán todo, le pide que no lo haga. "Sé que lo haces por nosotros y me hace muy feliz pero se trata de tu familia y no puedes hacerle eso solo para seguir viéndonos. No puedes hacerlos sufrir y tú también sufrirán. Lo único que quieren es que estés a salvo. Encontraremos otra manera que no implique mentiras, ni secuestros, ni huidas... Mira todo lo que ha pasado por tu hermano y mi prima. No comentamos el mismo error. Yo no quiero guardar ningún secreto. Si tú estás dispuesta a luchar, yo también. ¿Te parece, capitana?", le dice a la hermana de Fatih ignorando que su padre está escuchando. Fehmi se da cuenta de que se ha equivocado con el joven y acaba aceptando la relación.

