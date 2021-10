Fatih descubre quién es Meryem y se alía con Sevket

Ertan será enviado a Rusia por el chófer de Fatih

La tranquilidad no les dura mucho a Fatih y Zeynep. Tras solucionar el problema de Ertan, ahora Fatih se enfrenta a un nuevo problema: mantener a su mujer lejos de la señora Meryem, de la que ya conoce su verdadera identidad. Por supuesto, mantener ese secreto y aliarse con el señor Sevket traerán consecuencias para el empresario. Desaparecer en mitad de la noche sin avisar, le traerá un nuevo problema con Zeynep en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'. "No sé dónde has ido pero debiste haberte quedado allí. Estaba dormida hasta que entró tu madre y vio que dormíamos separados. Cree que estamos enfadados. ¿Dónde fuiste anoche?", le dirá visiblemente enfada a su marido.

Y es que Mukaddes no ha desaprovechado la oportunidad para malmeter entre la pareja. Tras percatarse de que su hijo se había marchado, ha corrido al dormitorio para despertar a Zeynep y ponerla al corriente de esta extraña desaparición. La reacción fue inmediata. A su regreso, Fatih encontrará la puerta cerrada. "Vuelve donde hayas estado hasta ahora".

Sin una cama donde dormir, Fatih buscará un lugar donde pasar la noche. Y con su gesto enamorará aún más a su mujer. A la mañana siguiente se lo encuentra durmiendo en la cuna con Selin. "¿Qué clase de escena es esta? ¿Por qué me he encontrado con él después de perder la confianza en los hombres?", se dice la joven.

Selin se convierte en el heredero de la señora Gülsüm

La aparición de Zeynep y Selin ha puesto la vida de los Şekercizade. Todo ha cambiado desde su llegada y por ese motivo la abuela tomará una importante decisión. "Os he hecho venir aquí para hablaros de un asunto importante. Ahora que estoy viva he decidido disponerlo todo para que le nombre de nuestra familia siga viviendo cuando yo no esté. He redactado mi testamento y dejo todas mis acciones de la empresa a mi bisnieto Selin. Esta empresa va a pasar de Selin, al nuevo Selin Şekercizade. Tú has mantenido vivo el nombre de tu abuelo a través de tu hijo y yo mantendré a tu hijo con la herencia que tu difunto abuelo me dejó", le dice a Fatih, que queda muy sorprendido ante tal decisión.

El complicado futuro de Ertan

Después de unos días complicados, Zeynep y Fatih han logrado solucionar el problema de Ertan gracias al chófer. "He enviado el paquete al destino más lejano posible. No volverán a verle. Se podría decir que no volverán a verle", les dice a la pareja sobre el ex de Zeynep, que despierta en un camión lleno de gente que no habla su idioma y rumbo a un lugar desconocido. Rusia es su destino y una vez allí en el próximo capítulo descubriremos qué ocurre con él.

Fatih descubre la identidad de Meryem

Tras localizar a su hija, la señora Meryem pone en marcha su plan para acercarse a ella. Sin embargo, sus planes no salen como ella espera. Tras enterarse de que está con ella, Sevket llama a su yerno para que saque de allí a su hija tras revelarle la verdadera identidad de la empresaria. Pero la cosa no se quedará ahí. Sevket le pedirá que secuestre a Meryem. ¿Qué pretende Sevket?

