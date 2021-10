Fatih intenta echar a sus padres para deshacerse de Ertan, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

¡En menudo se han metido Zeynep y Fatih ! La situación es muy delicada. No solo han golpeado a un hombre sino que le mantienen secuestrado en la mansión. El tiempo juega en su contra y en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' intentarán encontrar una solución para salir de este atolladero. Pero para eso necesitan sacar de la mansión a todo el mundo, especialmente a Mukaddes y Fehmi salgan de la casa. Sin embargo, no será tan fácil como creen.

Ajena a que un desconocido está en la casa del jardín atado e inconsciente, la única preocupación de Mukaddes seguirá siendo Zeynep. Y ya no solo por la relación con su hijo sino también por el estrecho vínculo que ha establecido con Selin. "¿Por qué os habéis hecho tan amiguitas de repente? ¿Por algún motivo en particular?", le dice a su hija, que dejará claro de qué parte está en esta guerra. "Es la esposa de mi hermano y la madre de mi sobrino y por tanto somos cuñadas".

Tras no dejar que la sangre llegue al río, entre todos (y con muchos problemas para no ser descubiertos) le llevan a la buhardilla de la casa donde a Fatih no le quedará más remedio que contarle la verdad a Orhan y Selin. "Este idiota se llama Ertan y es el exnovio de Zeynep. Huyeron juntos a Estados Unidos. Nosotros nos conocimos más tarde. Él fue quien la abandonó. Abandonó a Zeynep con Selin en los brazos. Él no tiene nada de padre, no es más que una contribución biológica", les dice al primo de Zeynep y su hermana, que tendrá una tierna reacción. "Selin siempre será mi sobrino".