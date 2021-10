Fatih y Zeynep ya son novios: el rico heredero acepta la proposición, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

Después de su charla con Fadik y tras darse cuenta de que está enamorada, Zeynep se presenta en la mansión con la intención de empezar una nueva vida. "Una vez me dijiste que si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias... ¿Cambiamos las circunstancias? ¿Hacemos que las circunstancias sean diferentes? Mira en qué nos ha convertido este matrimonio. Fatih, ¿quieres salir conmigo? ", le dice a su marido, que se queda totalmente sorprendido ante este giro tan inesperado de su historia de amor. "¿Me he muerto? ¿Me ha dado un infarto?", le responde incrédulo.

En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' seremos testigos del casi beso de la pareja (sí, una interrupción en el momento más esperado nos dejará con las ganas) y de la respuesta del rico heredero. "Sí. ¿De verdad me has pedido salir? ¿Te gusto?", responderá un emocionado Fatih.

Sin embargo, antes de que puedan iniciar su nueva vida, Zeynep tendrá que superar un nuevo reencuentro con Ertan. "¿Cómo tienes tanta cara? No puedes estar a menos de 10 kilómetros de distancia. Deja ya de humillarte, debería darte vergüenza", le dice a su ex, al que le asegura que el pequeño es hijo de Fatih. ¿Se lo creerá?

Mientras, Ferhat, la mano derecha de Fatih, le convence para que pida un crédito. Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Tras descubrir que su hija está casada con el joven, la señora Meryem se lo pondrá fácil a su yerno. "No le des un límite de tiempo. Este préstamo será para ayudarle. Las cosas han cambiado, yo he cambiado pero no quiero que ellos sepan nada de esto. En cuanto esté hecho, infórmame", le dice a su ayudante justo antes de volver a enfrentarse a Sevket. "Ya he encontrado a mi hija. Y ya he tomado una decisión. Iré a verla y le contaré toda la verdad. Ten cuidado".