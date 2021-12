Un viaje y una proposición: final de temporada de 'Amor a segunda vista', el viernes a las 17:30 horas, en Divinity

Este viernes a las 17:30 vas a poder disfrutar del apasionante final de temporada de ‘Amor a segunda vista’ en Divinity. Y es que las vidas de Zeynep y Fatih son una continua aventura. Después del enfado monumental de Fatih, que incluso le lleva a abandonar la mansión, Zeynep y él se han distanciado. Y como la suerte casi nunca les sonríe, cuando ella decide dar un paso adelante y pedirle perdón, él ya no está. Pero es que no está en la mansión ni en ningún lugar: está en paradero desconocido. El joven cogió su avioneta y se le ha perdido la pista. Zeynep no duda un instante y trata de encontrarle.