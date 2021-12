No obstante, la actriz ya intuía en el momento que confesó su deseo que seguramente debería renunciar a él puesto que no había encontrado el apoyo suficiente. "Todo el mundo me sigue diciendo "no le hagas esto a tu hija, Özge" pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzüm en secreto", contaba divertida en ese momento. ¿Llamará así cariñosamente a la pequeña?