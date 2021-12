Çağla miente a Esra tras su beso con Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "Hay algo especial"

Ozan ya no puede esconder sus sentimientos. Quiere volver con su exmujer. "Estoy loco por ti y no lo puedo evitar. Estoy locamente enamorado de ti. Todo lo que he hecho es por ti", le dice a la salida de la empresa. "Nunca te he olvidado. Te amo. Estoy locamente enamorado de ti. Siempre te culpé a ti pero no logré olvidarte. Ya no importa. Tú eres todo lo que quiero y tú eres todo lo que quiero. Sé que tú también me quieres", le dice antes de besarla, sin imaginar que Cagla está siendo testigo de todo.