Ozan reta a Esra, en el próximo capítulo: "Si no vienes sabré que sientes algo por mí"

Ozan ha puesto en marcha su plan y no se despega de Esra . El empresario está dispuesto a lograr un acercamiento a su exmujer, que no puede evitar cierto nerviosismo al tenerle tan cerca. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' , Esra, desesperada intentará obligarle a que se marche y la deje tranquila pero no lo logrará. "¿Por qué estarás poniéndome a prueba d esta manera?", se pregunta la joven, que no podrá huir.

Ozan no se rinde y convencido de que esta vez ganará la partida, retará a su ex. "Me tienes miedo. Tienes miedo de estar cerca de mí porque tienes miedo de sentir algo. Te propongo un reto. Desde el primer día demostré que no te tenía miedo dejándote trabajar conmigo. Ahora te toca a ti. Si no vienes mañana me demostrarás que estás huyendo y sabré que es porque sientes algo por mí. Tú decides. Puedes seguir huyendo o venir. Tú verás lo que haces". ¿Qué hará Esra?