Ozan, a punto de confesarse con Esra, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "Hablemos"

Después de solucionar los problemas amorosos de Yusuf, el hombre que propició su reencuentro, Esra y Ozan pasarán la noche juntos en Francia. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' , el empresario, completamente borracho, intentará tener una importante conversación con su exmujer. "No te vayas, hablemos", le dice a Esra, que comenzará a darse cuenta de que algo está cambiando. La ira y las ganas de vengarse han desaparecido y los buenos recuerdos empiezan a aflorar al mismo tiempo que la culpabilidad por todo lo que pasó entre ellos. "Pobre Ozan, te hice mucho daño". ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos?

Pero, ¿por qué Yusuf se ha presentado en las oficinas para hablar con Ozan? El mal de amores es el motivo. El empresario es el único que puede ayudarle. "Quiero que pidas la mano de mi amada por mí. Yo ya no tengo familia, la perdí hace mucho y solo tú puedes ayudarme. Deja que vean lo bien que te va haciendo lo mismo que yo, convéncelos de que nos dejen casarnos. Si no lo haces, la denunciaré".

Y aunque le parece una auténtica locura, lo hace por proteger a su exmujer. "Os necesito a los dos, fingid que aún seguís casados y que sois un matrimonio feliz. Ayudadme a resolver este asunto". Pero lo que no les había contado es que la joven vive en Francia. Y hasta allí se trasladan los tres para poder solucionar este situación tan loca. Y en un viaje tan largo, ambos descubren los secretos del otro y lo importante que siguen siendo el uno para el otro. Los sentimientos están a flor de piel y sus mejores recuerdos juntos resurgen.

Sin embargo, los problemas no tardarán en surgir. Cuando durante la pedida aparece un vecino y arremete contra Esra, Ozan no tardará en reaccionar. Sin dudarlo le agrede cuando amenaza con pegarla. Y eso, además de facilitar un acercamiento con su ex provocará que Ozan tenga que irse de fiesta con la familia de la novia.