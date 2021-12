Esra, destrozada tras escuchar a Ozan y Çağla, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Esra y Ozan están confusos. Por un lado empiezan a darse cuenta de sus sentimientos pero la presencia de Çağla y Çinar no hace más que complicarlo todo. Descubrir los sentimientos de su jefa no hace más que confundir más a Esra que tendrá una confusa conversación con su amigo. "¿Alguna vez te has enamorado? ¿Ella sabía lo que tú sentías? Tal vez tu amor no es correspondido, ¿no te enfadas? La sensación de incertidumbre me asusta mucho", le dice al joven, que no sabe qué pensar. "No puedo rendirme tan fácilmente. Al final uno no puede decidir de quien acaba enamorándose".