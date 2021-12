El comportamiento de Esra está haciendo enloquecer a Ozan, que se resiste a dejar escapar nuevamente a su exmujer."¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué llorabas al salir? Deja de huir. No puedes entrar en la vida de un hombre poniéndolo todo patas arriba para luego marcharte como si nada. No tienes derecho a hacer eso. Dame una sola razón que tenga sentido. Tú siempre me dices que me aislo del mundo cuando no estoy bien. Estás haciendo lo mismo. Te has rendido y cuando te vas le rompes el corazón a la otra persona y te prometes no volver jamás. Te conozco, no volveré a caer de nuevo", le dice a su exmujer, a la que exige que vaya a la entrega de premios. "Acaba lo que empezaste", le dice a Esra, que le da una pista clave sobre lo que ocurre. "No tenía ni idea de que pasaría algo así. Jamás lo pude imaginar", le dice sin imaginar que Çinar ha sido testigo de su encuentro.