Esra se prepara para su reconciliación con Ozan, esta tarde en Divinity: "Querrá decirme que me quiere"

Convencida de que su ex ha quedado profundamente impactado por su reencuentro y que está deseando recuperarla, Esra se preparará para su esperado reencuentro en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Vengaza' . Esta vez no le va a pillar con la guardia baja. Un vestido nuevo, un peinado de peluquería... Cualquier esfuerzo merece la pena para estar espectacular en la cita que puede cambiar su vida.

Esra no tiene ninguna duda de lo que va a ocurrir en apenas unas horas en Divinity y eso le lleva a presumir ante todos sus vecinos. "Me ha llamado y se le notaba mucho dolor y arrepentimiento en la voz. Me insistió para que fuera hoy a su empresa. Querrá disculparse y decirme que me quiere. El pasado pasado está y hay que mirar hacia delante", les dirá a sus vecinas, que no hacen más que alentar sus sueños. "Ozan siempre te ha querido. No tenías que haberte divorciado tan rápido. Todos los matrimonios tienen problemas". ¿Estará en lo cierto Esra y será este encuentro una nueva oportunidad para su amor?