La actriz ha compartido en redes sociales el arriesgado cambio

Sus seguidores no han dudado en opinar al respecto

Puedes ver cada tarde a Melisa como Çağla en ‘Amor Lógica Venganza’

Melisa Döngel ha revolucionado a sus fans en redes sociales. La actriz, que conocimos en Divinity como Ceren en ‘Love is in the air’ y que ahora podemos ver como Çağla en ‘Amor Lógica Venganza’, ha decidido hacerse un cambio de look arriesgado que no ha terminado de convencer a los tres millones de seguidores que acumula en Instagram. Hace unos días, la actriz sorprendía con esta publicación en la que luce un pelo decolorado casi blanco que recuerda a sus orígenes rusos, de donde procede su madre.

Lluvia de comentarios negativos

Aunque la fotografía acumula más de medio millón de ‘me gustas’, para sorpresa de la intérprete, este cambio no ha gustado a sus fieles seguidores, que creen que ese color no le termina de sentar bien. “¿Por qué te has hecho eso?”, “No te pega” o “El color anterior te quedaba más bonito” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Melisa, que no ha querido salir a responderles.

Hace unas semanas se tiñó de morena

El pasado mes de noviembre ya pudimos ver cómo la actriz se decantaba por un color más oscuro de cara al invierno que sí consiguió convencer a sus admiradores, aunque no parece haberle convencido a ella, que ha tardado menos de dos meses en volver a cambiarlo. ¿Nos volverá a sorprender con otro cambio de look extremo?

Melisa Döngel es la malvada Çağla en ‘Amor Lógica Venganza’

Los hermanos Yılmaz no hacen más que poner trabas a la (ya de por sí complicada) relación de Ozan y Esra. Parece que la pareja está cerca de conseguir reconciliarse de una vez por todas pero Çağla y Çınar no se lo van a poner tan fácil. Con Çınar al mando de la empresa, Ozan pretende poner en marcha un nuevo proyecto con ayuda de Esra, pero Çağla no se va a quedar de brazos cruzados mientras ve como el empresario no está a su lado. Se avecinan momentazos y días turbulentos para los protagonistas de ‘Amor Lógica Veganza’. ¿Te lo vas a perder? Puedes disfrutar de los nuevos capítulos de la serie de lunes a viernes, en Divinity.

