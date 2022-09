“Siempre he tenido un poquito de complejo con el vello de la cara . Soy muy peludita y siempre lo he tenido rubito, así que me daba un poco de complejo pero no una cosa loca”, ha relatado en sus redes sociales la exconcursante de ‘Supervivientes’, que “no le rendía muchas cuentas al asunto” hasta que se agravó el asunto con el embarazo y el posparto.

“Desde que me quedé embarazada, he sido madre y tal, me han salido algunos pelillos más y ya no tan rubitos, entonces ya no me está dando tan igual. El complejillo se está viniendo un poco arriba”, se ha sincerado Violeta, que quiso quitárselo con el láser, sin embargo, los especialistas le recomendaron no hacérselo “al tenerlo tan rubito” y, sobre todo, porque es “una zona hormonal”. Tras este consejo de los especialistas, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha pedido tips a sus más de 2 millones de seguidores. “Me lo quiero quitar YA. Ahora que me puedo hacer todo, que ya no estoy embarazada”.