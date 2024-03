Verdeliss desvela el motivo por el que se ha hecho un aumento de labios: "Creo que no hay por qué ocultarlo"

Justo después de la pandemia, y antes de dar a luz a su octava hija, Verdeliss reaparecía en redes sociales con un revindicativo mensaje sobre la importancia del amor propio y el autocuidado: "Todo el mundo habla de amor propio…pero cuando ven que te quieres a ti mismo, parece que molesta. De hecho, desde febrero-marzo (del 2021). En aquel momento me di cuenta de que no podía continuar en "declive"... estaba tocando fondo (por muchos temas personales) y mermando mi auto-cuidado, diluida en trabajo y mil atenciones menos la más importante: mi salud física y mental".

View this post on Instagram

Finalmente, la influencer de Navarra decidió "tomar cartas en el asunto" y salir de "la irreal zona de confort en la que estaba": "Empecé a arreglarme y renové mi armario… siempre me había gustado la moda. Volví a una peluquería para hacerme mechas después de 4 años, me comprometí con el deporte que tanto mejora mi ánimo, me obligué con mis aficiones como leer, cuidados de belleza, viajar, la naturaleza. Aislar ratos para mi y para mi pareja. Di el paso de solucionar un complejo que me atormentaba desde niña. Resurgí de mis cenizas. Me veo más guapa, mi estado de ánimo ha mejorado, tengo más seguridad en mí misma".