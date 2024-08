Tanto con el peinado como con el maquillaje, a menudo nos habituamos a lucir un look determinado y resulta difícil que cambiemos, especialmente cuando nos hemos acostumbrado. Sin embargo, en muchas ocasiones se repiten ciertos patrones que no siempre son los más favorecedores y no probamos alternativas nuevas, simplemente por ignorancia. Por este motivo, recurrir a profesionales para que nos aconsejen siempre es un acierto. En lo que respecta a la melena, más allá del corte y el color, una de las decisiones que más influyen en que nos veamos de una u otra forma reside en la raya del pelo.