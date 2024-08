La manicura semipermanente se ha convertido en uno de los métodos habituales para llevar las uñas perfectas durante varias semanas sin necesidad de retoques. Se diferencia de la manicura permanente en que el esmalte se aplica sobre la propia uña y no sobre una capa acrílica, de porcelana o de gel, por lo que no permite modificar su forma o longitud y de la manicura convencional en que se endurece con ayuda de una lámpara LED o UV.

Lo más difícil es elegir el color más adecuado para no tener que ocuparte de tus uñas durante las vacaciones de verano, un tono que vaya con tus looks más desenfadados y con los más sofisticados, que resulte atractivo y rejuvenecedor para tus manos bronceadas. Hemos recurrido a Tom Bachick, el manicurista de estrellas como Selena Gómez, Hailee Steinfeld, Heidi Klum, Camila Cabello o Jennifer Lopez, para que encuentres una manicura semipermanente bonita y sencilla para pedírsela a tu manicurista

Si no quieres complicarte la vida y buscas un color que encaje con todos tus looks veraniegos, tu apuesta es el burdeos. Se trata de un esmalte de uñas clásico y al mismo tiempo actual, perfecto para cualquier edad, que encaja con cualquier estilo y del que no te aburres, por lo que seguramente quieras repetir a tu vuelta de vacaciones.