Alaska enseña por primera vez su pelo natural sin peinar: "Nunca me ha gustado"

En el texto, añade: "Bueno venga, aquí está, mi pelo tal cual, sin peinar. Nunca me ha gustado. Con la edad se me ha desrizado un poco, menos mal. A este momento capilar le llamo raskatriski en homenaje a Rosario". Y es que lo cierto es que la cantante mexicana acostumbra a lucir su pelo desde hace décadas muy liso y puede que muchas personas estén descubriendo con estas imágenes cuál es la naturaleza de su cabello. En los comentarios del post, Rosario, la compañera de profesión a la que ha hecho alusión, no ha dudado en contestarle: "Qué guapa. Me muero contigo, Raskatriski triski triski. Te quiero, mi Monstrua", ha escrito seguido de unos corazones.