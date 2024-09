Las uñas azul eléctrico son la opción perfecta para quienes no descuidan su manicura y buscan un color de esmalte atrevido y funcional al mismo tiempo. Es un tono que destaca sin perder la elegancia, ideal para un nail art de tendencia y para llevar a juego con tu pedicura. Si no lo habías contemplado como una posibilidad para tus uñas en los próximos meses, estos diseños brillantes harán que no puedas pensar en otro color presumir de manicura. ¿No nos crees? Compruébalo.